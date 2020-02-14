РИАМО - 14 фев. Министр культуры Московской области Елена Харламова в честь 120-летия со дня рождения маршала Василия Чуйкова посетила одноименный дом-музей в Серебряных Прудах, а также совместно с внуками трех маршалов Великой Отечественной войны возложила цветы к его бюсту, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

На встрече, которая была приурочена к 120-летию со дня рождения Чуйкова, также присутствовали «Волонтеры Победы» Московской области и юнармейцы. Участники мероприятия возложили цветы к бюсту маршала, после чего проследовали в дом-музей, где им провели экскурсию. Затем состоялось чаепитие, в ходе которого министру культуры Подмосковья внуки трех маршалов ВОВ рассказали о подвиге своих дедов.

«Мы приближаемся к 23 февраля - праздник, который для военных важный. И плюс этот год юбилейный, важный для страны (75-летие Победы в ВОВ - ред.). Московская область тоже очень серьезно к нему готовится. Мы сняли в этом году художественный фильм, посвященный Подольским курсантам», - сказала Харламова.

Она отметила, что к 9 Мая в деревне Петрищево откроется первый в стране музейный комплекс, посвященный памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

В регионе реализуется проект «Маршальский треугольник». Он объединяет три округа – Серебряные Пруды, Зарайск и Озеры. Его назвали в честь маршалов СССР Василия Чуйкова, Кирилла Мерецкова и маршала бронетанковых войск Михаила Катукова.

Родовой дом семьи Чуйковых, в котором сначала располагался музей, был построен в 1899 году. В 2010-2013 годах проведена реконструкция, итогом которой стал музейный комплекс, состоящий из отчего дома Чуйковых, галереи героев и выставочного зала.

Чуйков – маршал Советского Союза, дважды Герой СССР. Участвовал в Гражданской войне 1918-1920 годов. В Великую Отечественную войну командовал рядом армий в Сталинградской битве, битве за Днепр, освобождении Правобережной Украины, Белоруссии, Висло-Одерской и Берлинской операциях. С 1949 года – главнокомандующий группой советских войск в Германии, командующий войсками Киевского военного округа, с 1960 года – замминистра обороны и главнокомандующий Сухопутными войсками. В 1964-1972 годах – начальник Гражданской обороны СССР.

Михаил Катуков - маршал бронетанковых войск, дважды Герой СССР. В ВОВ командовал 4-й танковой дивизией, которая нанесла крупное поражение одному из лучших танкистов противника генералу Хайнцу Гудериану, бригада также отличилась при битве за Москву, танкисты под его командованием освобождали Польшу и Германию.

Кирилл Мерецков - советский военачальник, маршал и герой СССР. В годы ВОВ Мерецков отличился в прорыве блокады Ленинграда. С августа 1945 года он командовал 1-м Дальневосточным фронтом в ходе Советско-японской войны.