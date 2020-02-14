РИАМО - 14 фев. Порядка 17 исков на лишение родительских прав направили в суд в городском округе Мытищи в 2019 году, следует из презентации, составленной управлением опеки и попечительства министерства образования Московской области по городскому округу Мытищи.

Как следует из данных материала, за прошедший год направлено в суд 17 исков на лишение родительских прав, из них отказано в 3 исках (детей вернули в семью), удовлетворено 2 иска, находятся на рассмотрении 12 исков. Что касается участия в судебном рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей, состоялось 669 судебных заседаний, подготовлено 248 заключений по существу спора, проведено 285 актов обследования.

В документе также указана статистика внесудебных разрешений конфликтов, связанных с воспитанием детей, а также с отношениями между членами семьи. За 2019 год рассмотрено 103 обращения, из них достигнуто и подписано: 12 соглашений о порядке общения с ребенком родителя отдельно проживающего, 7 решений об общении близких родственников с ребенком.