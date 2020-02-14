РИАМО - 14 фев. В 2020 году столичные железнодорожники планируют отремонтировать 372 железнодорожных переезда на Московской железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Согласно программе, на 10 переездах выполнят капитальный ремонт, на 45 – заменят устройства заграждения. Еще на 317 переездах проведут асфальтировку проезжей части, за которую отвечают железнодорожники», – говорится в сообщении.

Переезды расположены в Московской, Рязанской, Калужской, Орловской, Курской, Брянской, Смоленской, Тульской и Владимирской областях.

Ремонт переездов проводится в период специальных технологических окон. Когда это возможно, железнодорожники оставляют на переезде одну полосу для пропуска автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Если такой возможности нет, то для проведения ремонта используется преимущественно ночное время, чтобы доставить как можно меньше неудобств водителям.

Железнодорожники просят автомобилистов с пониманием относиться к ремонтным работам, направленным на обеспечение безопасности движения.