РИАМО - 14 фев. Сотрудники полиции задержали жителя столицы, который знакомился с одинокими обеспеченными женщинами, после чего травил их сильнодействующим препаратом и похищал у них драгоценности и деньги, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленник действовал по заранее отработанной схеме. Он предлагал угостить женщину кофе, после чего незаметно добавлял в него сильнодействующий лекарственный препарат. По пути домой в машине жертва постепенно переставала контролировать происходящее, а уже в квартире теряла сознание. Придя в себя, она обнаруживала пропажу денег и ювелирных украшений.

«Полицейские задержали подозреваемого в одном из столичных районов. Им оказался ранее неоднократно судимый житель города Москвы», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обысках в квартире обнаружены и изъяты драгоценные изделия и бижутерия, залоговый билет ломбарда, а также емкости с порошкообразным веществом белого цвета. Оно направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу. Оперативники установили два эпизода преступной деятельности задержанного.

«Имеются основания полагать, что злоумышленник может быть причастен к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Московского региона», – подчеркнула Волк.

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