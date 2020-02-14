РИАМО - 14 фев. В этом году Московский кредитный банк планирует увеличить объемы финансирования компаний из СНГ, в том числе белорусских, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Такое заявление сделали представители банка в ходе конференции Cbonds «Долговой рынок Республики Беларусь» в Минске. Компаниям из СНГ достаточно комфортно как организовать размещение ценных бумаг на российском рынке, так и получить классическое финансирование путем прямого кредитования или факторинга.

«Иностранному эмитенту достаточно комфортно организовать размещение в России по российскому праву. По своей сути текущие условия выхода на российский рынок ничем не тяжелее, чем евробондовые истории, а с точки зрения инфраструктурных затрат – существенно дешевле. На сегодняшний день ЦБ РФ практически полностью адаптировал эту процедуру согласно мировым практикам», – сказал начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин.

Он уточнил, что на иностранного эмитента, как и на российского, распространяются требования законодательства о раскрытии информации (крупные сделки, сделки с заинтересованностью, решения СД, публикация ежеквартальных отчетов и прочее), однако, если эмитентом является SPV, а поручительство оформлено внешней офертой, то фактическое раскрытие информации минимально.

Если иностранный эмитент уже осуществляет соответствующее раскрытие у себя в стране, то в России в определенных случаях он сможет делать это по упрощенной схеме.

«Успешные размещения облигаций Республики Беларусь и компании «Евроторг», организатором которого выступил МКБ, наглядно демонстрируют высокий интерес к качественному иностранному риску со стороны всех категорий российских инвесторов», - добавил Ермолкин.

По его словам, ключевые факторы, на которые обращают внимание инвесторы при принятии инвестиционных решений: отрасль и положение в ней эмитента, масштабы бизнеса компании, уровень долговой нагрузки и наличие рейтинга от российского агентства.

Банк активно работает на белорусском корпоративном рынке. В настоящий момент в МКБ развита услуга факторинга как импортного, так и экспортного. Его развитию способствует значительный товарооборот между Белоруссией и Россией. МКБ реализует различные виды международного факторинга как с прямым риском на дебитора, так и с банками, входящими в международную факторинговую ассоциацию FCI.

«Мы готовы работать напрямую с любым из крупнейших белорусских банков, а также с банками, входящими в международную факторинговую ассоциацию. Более того, МКБ предлагает обширный набор решений субсидированного финансирования для белорусских компаний, импортирующих российские товары, и во многом берет все финансовые риски на себя», - подчеркнул управляющий директор по продажам дирекции международного бизнеса МКБ Ренат Ганеев.