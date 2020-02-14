РИАМО – 14 фев. «Всплеском русофобии» назвали в посольстве РФ в США новые санкции со стороны Вашингтона в отношении трех российских оборонных предприятий, передает Газета.ru.

В посольстве подчеркнули, что для введения ограничительных мер нужны веские основания.

«Администрация же снова никаких официальных доказательств не представила», – сообщается на странице посольстве РФ в Facebook.

В ведомстве отметили, что усматривают в таком подходе «очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий».

В начале февраля в отношении ВПК «НПО Машиностроения», Кумертауского авиационно-производственного предприятия и тульского КБП имени А.Г. Шипунова были введены ограничительные меры со стороны США.