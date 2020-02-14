РИАМО - 14 фев. В пятницу на экраны страны вышло продолжение романтической истории фигуристки Надежды и хоккеиста Александра – «Лед-2», жителей Подмосковья приглашают на премьеру в пять муниципальных учреждений культуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Режиссером продолжения истории любви двух юных спортсменов, полюбившейся миллионам зрителей, стал Жора Крыжовников. В главных ролях играют Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Юлия Хлынина и Надежда Михалкова.

«При содействии ГАУ МО «Мособлкино» «Лед-2» пройдет в прокате в пяти муниципальных учреждениях культуры Московской области, осуществляющих современный кинопоказ», – говорится в сообщении.

Картину можно будет посмотреть в культурно-досуговом центре «Бронницы», культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде, городском ДК в Красноармейске, центральном ДК в Серебряных Прудах, Дворце культуры и спорта «Тамань» в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе. Картину можно будет посмотреть в течение трех ближайших недель.

Первая часть музыкальной мелодрамы, снятая режиссером Олегом Трофимом, стала победителем 17-й национальной кинопремии «Золотой орел» в двух номинациях: «Лучшая женская роль» (Аглая Тарасова) и «Лучшая музыка».