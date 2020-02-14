РИАМО - 14 фев. Погода в столице способствует таянию небольшого снежного покрова, весну город может встретить совсем без снега, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Текущей зимой погода оказалась скупа не только на морозы, но и на снега. В Москве в конце первого зимнего месяца снежный покров составлял всего 1 сантиметр. К завершению января сугробы в столице (по данным метеостанции ВДНХ) подросли до 11 сантиметров», - говорится в сообщении.

В феврале погода способствовала активному таянию снега, который еще успел сохраниться на городских улицах. На сегодняшний день высота снежного покрова в мегаполисе составляет от 4 до 10 сантиметров. Самые высокие сугробы Подмосковья зафиксированы на востоке региона - до 16 сантиметров, меньше всего снежного покрова на юге области - до 5 сантиметров.

Синоптики считают, что в весну московская погода вступит вообще без снега. Так, с начала следующей недели в столицу снова придет теплый атлантический циклон. Днем 17 февраля может потеплеть до плюс 5 градусов.