РИАМО - 14 фев. В тематической зоне Hello Kitty столичного парка развлечений «Остров мечты» планируют проводить японизированное музыкальное шоу, где расскажут о данном персонаже и ее друзьях, говорится в сообщении пресс-службы парка.

В этой же зоне создадут салон красоты Hello Kitty, кафе с разнообразными сладостями и аттракцион «Сладкий танец».

«Можно будет познакомиться не только с главной героиней, но и с ее друзьями My Melody и Dear Daniel. Все три героя выступят перед гостями тематического парка на сцене сказочного замка в японизированном шоу Hello Kitty Live Show – Lucky Happy Party, где исполнят танцевальные и музыкальные композиции на русском языке», – говорится в сообщении.

Продолжительность шоу составит 25 минут. Планируется, что представление будет проходить четыре раза в день с понедельника по четверг, а в пятницу увеличится до шести показов. В выходные для зрителей шоу будут проводить семь раз в день.

Шоу одновременно смогут увидеть порядка 300 зрителей. Посещение представления в стоимость билета в парк.

Директор департамента шоу-программ «Острова мечты» Дмитрий Рагозин уточнил, что персонажу Hello Kitty исполнилось 45 лет. Ее изображение можно найти на более чем 50 тысячах товаров почти во всех странах мира.

Музыка и сценарий для представления были созданы японской штаб-квартирой бренда Sanrio. Это помогло с точностью передать особенности японской культуры в российском парке развлечений.

«Формат развлечений в тематическом парке – часть ДНК бренда Sanrio, наш девиз – «Маленький подарок – большая улыбка» лежит в основе того, что мы делаем, и мы рады привнести новый опыт из Азии в Европу, общаясь напрямую нашими поклонниками и их семьями», – сказала ведущий операционный директор Sanrio GmbH Сильвия Фиждини.

В зоне Hello Kitty посетители смогут прокатиться на аттракционе «Сладкий танец». Он представляет собой крутящийся диск, на котором размещены разноцветные кабинки-пирожные, которые также вращаются.

В тематическом кафе Hello Kitty всех желающих угостят тортами, макарунами и другими разнообразными десертами, которые подадут в стилистике знаменитого японского персонажа.

«Остров мечты» – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме столицы. Он будет состоять из восьми тематических зон. Открытие парка запланировано на 29 февраля.