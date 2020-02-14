РИАМО - 14 фев. Случайно сохранившиеся переписные листы первой всеобщей переписи населения 1897 года помогают восстанавливать родословные жителям страны, говорится в сообщении оргкомитета Всероссийской переписи населения 2020 года.

Первая всеобщая перепись населения в стране прошла 9 февраля (28 января по старому стилю) 1897 года. Несмотря на гигантские пространства, неоднородность населения и отсутствие опыта проведения подобных масштабных исследований, первая перепись была организована на высоком уровне.

«В ней участвовали все жители страны, независимо от места проживания, принадлежности к сословию и вероисповедания. Например, император Николай II в графе «Род деятельности» переписного листа указал: «Хозяин земли русской», а в графе «Побочные занятия» — «Землевладелец», — говорится в сообщении.

Также из данных переписи 1897 года следует, что численность населения страны была 125,7 миллиона человек. Обработка полученных в ходе переписи сведений заняла более восьми лет, всего было опубликовано 117 томов, в которых содержалась подробная информация о людях, населявших страну в конце XIX века.

«Перепись населения 1897 года подробно описана и буквально разобрана по кирпичикам. Однако в последнее время все более раскрывается еще один важный аспект этого события. В отличие от современных переписных листов в бланки переписи 1897 года записывались имена и даже прозвища респондентов», — уточняется в материале.

Из-за революций и войн в России в начале XX века приказ об уничтожении переписных листов переписи 1897 года после их обработки был выполнен не везде — в некоторых губерниях чудом уцелевшие переписные листы оказались в архивах.

Люди, которые интересуются составлением родословных, считают это большой удачей. Благодаря сохранившимся документам потомки могут получить подробную информацию о своих предках, живших в 1897 году: состав семьи, род занятий, грамотность и так далее.

Прошедшие в XX веке переписи населения носили деперсонифицированный характер, а значит не могут помочь в составлении родословной. Статистики тогда уже начали собирать обезличенные данные, а переписные листы уничтожались сразу после опубликования результатов переписи.

Полностью обезличенной и конфиденциальной будет и цифровая Всероссийская перепись населения 2020 года.

«Очень хотелось бы, чтобы переписные листы были похожи на карточки 1897 года. Пусть их не уничтожают после обработки, а засекретят на 100–200 лет, и через пару столетий люди, интересующиеся историей своей семьи, смогут зайти в архивно-информационную систему, узнать подробности о составе семьи и профессии своих предков», — отметила эксперт в области генеалогических исследований Юлия Новожилова.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября этого года. Переписывать население будет с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг.