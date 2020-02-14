РИАМО – 14 фев. Авиазавод «Сокол» в Нижнем Новгороде начал сборку фюзеляжа первого серийного гражданского самолета Ил-114-300, передает Федеральное агентство новостей.

«РСК «МиГ» на производственной площадке авиазавода «Сокол» приступило к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114–300, производимого по серийным технологиям», – говорится в сообщении.

На заводе планируется создать семь отсеков фюзеляжа пассажирского самолета. После этого их передадут для окончательной сборки на другие предприятия.

В кооперации по изготовлению самолетов принимают участие серийные заводы «ВАСО» и «Авиастар-СП» в Воронеже и Ульяновске. Финальная сборка будет проходить на Луховицком авиационном заводе имени Воронина.