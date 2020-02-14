РИАМО - 14 фев. Следователи проверят обстоятельства причинения телесных повреждений сотруднику скорой медицинской помощи на северо-востоке Москвы, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 6 февраля. Работники прибыли в подъезд жилого дома по улице Амундсена, где попытались оказать медпомощь пьяному мужчине. Он начал вести себя агрессивно и стал избивать фельдшера ногами. Прибывшие на место происшествия полицейские пресекли нападение.

«Следственными органами по факту нападения на фельдшера скорой помощи на северо-востоке столицы проводится доследственная проверка. Медицинскому работнику оказана помощь, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сказала Иванова.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.