РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 фев. В подмосковных Котельниках 25 детских площадок оборудованы видеокамерами, которые подключены к системе «Безопасный регион», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«В данный момент видеокамерами оборудованы 25 площадок из 65, в июле планируется оснастить видеонаблюдением все детские площадки. Работы будут проводиться за счет муниципального бюджета. В общей сложности на сегодняшний день в городе функционирует более 400 камер видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

К июлю планируется оснастить площадки полностью.