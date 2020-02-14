РИАМО – 14 фев. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, передает Федеральное агентство новостей.

В распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что на данное голосование из бюджета выделят средств не меньше, чем на президентские выборы 2018 года.

«Ответственность за подготовку голосования глава государства возложил на Центральную избирательную комиссию (ЦИК)», – отмечается в документе.

Путин анонсировал поправки к Конституции во время ежегодного послания Федеральному Собранию. После принятия Госдумой их вынесут на общероссийское голосование.

Ранее глава государства поддержал инициативу провести голосование по поправкам к Конституции РФ в будний день и сделать его выходным.

Путин рассказал, что поправки в Конституцию не связаны с продлением его полномочий>>