РИАМО – 14 фев. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, передает Федеральное агентство новостей.
В распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что на данное голосование из бюджета выделят средств не меньше, чем на президентские выборы 2018 года.
Путин анонсировал поправки к Конституции во время ежегодного послания Федеральному Собранию. После принятия Госдумой их вынесут на общероссийское голосование.
Ранее глава государства поддержал инициативу провести голосование по поправкам к Конституции РФ в будний день и сделать его выходным.
Путин рассказал, что поправки в Конституцию не связаны с продлением его полномочий>>
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