РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. Инспекторы ГИБДД в рамках акции «Самый ценный пассажир» напомнили жителям Люберец о правилах безопасности при перевозке детей в автомобиле, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ России «Люберецкое».

Акция прошла в рамках социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность!» в многофункциональном центре и в инспекции Федеральной налоговой службы Люберец.

«Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» провели акцию «Самый ценный пассажир», в ходе которой с посетителями данных организаций провели информационно-разъяснительную работу о важности использования детских удерживающих устройств и штатных ремней безопасности при перевозке детей в автомобилях», – говорится в сообщении.

Сотрудники службы пропаганды БДД напомнили посетителям правила безопасной перевозки детей в автомобилях, а также рассказали, как правильно выбрать автокресло с учетом роста и веса ребенка, и как автокресла защищают его в случае дорожно-транспортного происшествия. Также сотрудники ГИБДД рассказали посетителям об административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Всем участникам мероприятия выдали тематические листовки, памятки с рекомендациями обеспечения пассивной безопасности детей-пассажиров и наклейки на авто.