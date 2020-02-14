РИАМО - 14 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Веру Андреевну Книр из Молодежного со 101-м днем рождения и поблагодарил ее за подвиг, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Вера Андреевна, с днем рождения! Хочу пожелать вам здоровья и поблагодарить за ваши добрые и важные дела в нашей жизни. Вы у нас легендарная личность, ветеран Великой Отечественной войны. Я низко вам кланяюсь за ваши трудовые подвиги. Желаю, чтобы с вами всегда были близкие, родные люди. Мы вас очень любим и гордимся», - сказал Воробьев.

Вера Андреевна Книр - единственный участник Великой Отечественной войны, проживающий в Молодежном. Она закончила Кисловодскую медицинскую школу и работала в санчасти МВД. Во время войны ей было поручено лечить раненых. Госпиталь пришлось организовывать собственными силами, кроме того, приходилось работать на строительстве оборонительных сооружений. Книр продолжила лечить людей и по окончании войны.

Ветеран награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и орденом Отечественной войны II степени. Вере Андреевне также присвоено звание почетного гражданина Молодежного.

Вера Книр в свою очередь поблагодарила власти за поздравление и заботу. От губернатора Подмосковья глава Молодежного Виктор Юткин вручил ветерану букет цветов и подарки. Вере Андреевне также вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».