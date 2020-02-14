РИАМО - 14 фев. Полузащитник московской футбольной команды «Спартак» Андре Шюррле рассказал о своей цели на оставшуюся часть сезона чемпионата России, сообщает Газета.ru.

Шюррле получил травму во время товарищеских соревнований в Катаре, и 12 февраля спортсмен только вернулся в общую группу.

«Основная задача для меня на вторую часть сезона — больше не травмироваться», — сказал Шюррле.

Он добавил, что для него важно сохранять свое здоровье как можно дольше.

Немецкий полузащитник Андре Шюррле сыграл за красно-белых 19 матчей, забил два гола. Также он сделал 465 передач, из них точные – 357.