РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 14 фев. Сотрудники Орехово-Зуевского роддома 15 февраля на Дне открытых дверей ответят на вопросы будущих родителей и расскажут им о комплексной услуге «Рождение ребенка», сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель роддома.

«С 1 сентября 2019 года в роддоме Орехово-Зуева оказывается комплексная услуга «Рождение ребенка»: при выписке новорожденному малышу вручают подарок от губернатора. Вместо получения подарка можно написать заявление на денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Здесь также оформляют первые документы в кабинете ЗАГСа — прямо в медицинском учреждении. Об этом и многом другом расскажут сотрудники роддома всем пришедшим на День открытых дверей 15 февраля», – сказал представитель роддома.

По данным агентства, День открытых дверей начнется в 11:00. Мероприятие пройдет по адресу: Орехово-Зуево, улица Козлова, дом №30.