РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 фев. Тренинг по купанию и пеленанию младенцев проведут для будущих отцов в подмосковном Красногорске 15 февраля, сообщается в группе «Акушерское отделение Красногорской ГБ №1» в соцсети «ВКонтакте».

«Вы просили, мы организовали! В эту субботу, 15 февраля, ждем будущих пап на тренинг по купанию и пеленанию. Заведующая отделением новорожденных, врач-неонатолог Виктория Якимова будет учить, в том числе, пеленать и купать детей. Также пришедшие узнают много интересного о новорожденных», – говорится в сообщении.

Предварительная запись не требуется. Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №2А (женская консультация), 1 этаж (зал ЛФК).