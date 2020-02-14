РИАМО - 14 фев. Сбербанк опроверг информацию об утечке данных своих клиентов в Сеть, сообщает РИА Новости.

Согласно сведениям газеты «Известия», данные 20 тысяч клиентов банка продают в интернете.

«В публикациях речь идет об информации 2015-2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения», — сказал представитель Сбербанка.

Газета отмечала, что за информацию одного человека предлагается заплатить 35 рублей. За эти деньги можно получить имя, фамилию, отчество, номера счетов, паспортные данные, дату рождения, телефоны и названия банковских подразделений.

В банке сказали, что уже проверяют этот факт.