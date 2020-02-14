РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 14 фев. Государственный академический Московский областной хор выступит в Дзержинском 16 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«16 февраля в ДК «Энергетик» выступит Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова. Коллектив исполнит программу «От Рождества к Крещению». Начало концерта в 15:00», – говорится в сообщении.

Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Азаров.

Концерт пройдет в рамках праздничного мероприятия «Сретение на Угреше». Зрителей ждут выставка народного творчества, игровая программа для детей, чествование юбиляров семейной жизни. Подробности можно узнать на сайте ДК «Энергетик».

В программе «От Рождества к Крещению» собраны лучшие страницы духовных хоровых произведений русских композиторов трех столетий: от XVIII до XX века. Прозвучат сочинения Д.С. Бортнянского, П.Г. Чеснокова, С.В. Рахманинова и других композиторов.