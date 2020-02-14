РИАМО - 14 фев. В пятницу в столице ожидается мокрый снег и гололедица, из-за чего вечером движение на дорогах будет осложнено, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Сегодня все как положено: мокрый снег, гололедица, дистанция, аккуратное вождение. К вечеру прогнозируем пятничное ухудшение ситуации», - говорится в посте.

В ЦОДД порекомендовали в пиковое время выбирать городской транспорт.

Ранее синоптики сообщали, что небольшие осадки преимущественно в виде снега ожидаются в Москве. Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.