РИАМО – 14 фев. Один заболевший новым коронавирусом может заразить двух-трех человек, основываясь на этом факте и данных о распространении советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини пришел к выводу, что Covid-2019 могут заболеть две трети населения Земли, передает Газета.ru.

«Согласно модели, 30% населения планеты будут заражены вирусом даже если ученые смогут найти способ вдвое замедлить скорость его распространения, поскольку коронавирус мог разойтись по планете до введения мер безопасности в КНР», - отмечается в материале.

Позицию Лонджини поддержал ученый из гонконгского университета Габриэль Ленг. Однако эксперт Северо-Восточного университета в Бостоне Алессандро Веспиньяни посчитал, что это худший из всех возможных сценариев.

Вспышка опасного заболевания произошла в китайском городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. На сегодняшний день насчитывается более 60 тысяч зараженных. При этом скончались более 1,3 тысячи человек, а выздоровели почти 7 тысяч человек.