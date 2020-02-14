РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. Строительство домов №№4 и 5 в ЖК «Датский квартал» в городском округе Мытищи планируется завершить в III квартале 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы надзорного ведомства проводят проверку жилых домов №№4 и 5 в составе ЖК «Датский квартал» в поселке Нагорное городского округа Мытищи.

«Проверка на объектах продлится до 4 марта. Завершить строительство домов планируется в III квартале 2022 года. За ходом строительства ЖК «Датский квартал» можно следить в мобильном сервисе «Подмосковные стройки», который запущен ведомством на платформе «Добродел», – говорится в материале.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян отметил, что в настоящее время на двух домах ведутся работы по монтажу монолита каркаса зданий.

Застройщиком объекта выступает ООО «СЗ «Кинодевелопмент», входящий в ГК «ФСК Лидер». Обе новостройки имеют переменную этажность (9-22 этажа). Дом №4 площадью более 50 тысяч квадратных метров рассчитан на 606 квартир. Также в доме предусмотрено 15 встроенно-пристроенных общественных помещений, 76 кладовых.

«Подземная автостоянка в доме №4 по проекту рассчитана на 119 машино-мест и на 5 мото-мест. Дом №5 площадью более 54 тысяч квадратных метров рассчитан на 628 квартир. В этом доме предусмотрено 19 помещений общественного назначения и 89 кладовых. Подземная автостоянка дома №5 запроектирована на 221 машино-место и на 9 мото-мест», – отмечается в материале.