РИАМО - 14 фев. В Мневниковской пойме на северо-западе Москвы появится квартал площадью 290 тысяч квадратных метров для переселения горожан по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«В настоящее время по адресу: улица Нижние Мневники, владение 62А в рамках программы реновации проектируется квартал. <…> Общая площадь квартир составит порядка 150 тысяч квадратных метров», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, строительство начнется уже в этом году и завершится к концу 2022 года. Комплекс будет обеспечен необходимой транспортной и социальной инфраструктурой – здесь появятся новые объекты образования, спорта, культуры. Также создадут точки притяжения района и улучшат городскую среду.

Придомовые территории озеленят и благоустроят. Будут оборудованы детские игровые и спортивные площадки.

В районе Хорошево-Мневники по программе реновации новые квартиры получат жители 156 жилых домов общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. В границах ТПУ «Мневники» построят социальные объекты для программы реновации: детский сад на 275 мест и школу на 625 мест.

Программа реновации стартовала в Москве в 2017 году. В нее включены более 5,1 тысячи жилых домов во всех административных округах города.