РИАМО (РЕУТОВ) - 14 фев. В нынешнем году в подмосковном Реутове пройдет 11 Единых дней диспансеризации, в рамках которых жители смогут посетить профильных специалистов и сдать все необходимые анализы, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Жители Реутова смогут проверить состояние здоровья в рамках Единого дня диспансеризации в поликлиниках по месту регистрации при наличии паспорта и страхового полиса. Для удобства граждан, работающих в будни, организованы Единые дни диспансеризации в 2020 году: 9 февраля, 16 марта, 13 апреля, 25 мая, 8 июня, 13 июля, 10 августа, 4 сентября, 12 октября, 6 ноября, 7 декабря», – отмечается в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, диспансеризацию в Реутове также можно пройти в любой будний день по предварительной записи в городской поликлинике №1 (улица Гагарина, дом №4, кабинет 112, телефоны: 8(495)528-30-30; 8(495)108-16-35) и в отделении амбулаторной помощи взрослому населению городской поликлиники №2 (Юбилейный проспект, дом №17, кабинет 6, телефон: 8(495)108-16-35).

Диспансеризацию в течение текущего года необходимо пройти гражданам 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 годов рождения, а также всем жителям, возраст которых превысил 40 лет.

Вопросы, связанные со здравоохранением и развитием медицины, находятся на особом контроле главы Реутова.

«Здоровье – первое, что волнует каждого человека, именно поэтому мы на практике реализуем доктрину губернатора Подмосковья – «сделать так, чтобы все технологии современной медицины были доступны жителям». В Реутове мы постоянно повышаем квалификацию работающих у нас врачей и привлекаем молодых специалистов. Для комфорта пациентов начинаем строительство пристройки к поликлинике №1 на улице Гагарина, с правительством Московской области разработана «дорожная карта» по завершению работ в здании еще одной поликлиники – в южной части города», – сказал Каторов.

Он напомнил, что только в 2019 году в учреждениях здравоохранения города были установлены два современных рентген-аппарата, новые флюорограф, маммограф и аппарат МРТ.