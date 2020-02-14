РИАМО - 14 фев. На Авиационной улице в Москве трамвай совершил наезд на неустановленный предмет на путях, в результате происшествия пострадали два человека, сообщил представитель пресс-службы «Мосгортранса».

«На Авиационной улице, по предварительным данным, из-за постороннего предмета на путях во время движения произошло частичное повреждение пола салона трамвая 15-го маршрута. В результате за медицинской помощью обратились два пассажира, серьезных травм у них нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются точные причины произошедшего.

На данный момент движение по Авиационной улице восстановлено. Трамваи ходят по своим маршрутам.