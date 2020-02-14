РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. В подмосковных Люберцах за нарушение экологического законодательства могут закрыть предприятие «Экостарт», сообщил замглавы администрации муниципалитета Эдуард Малышев.

В пятницу в здании администрации прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросу информационного взаимодействия с гражданами и решению проблемы загрязнения атмосферного воздуха. Жители улицы Южная выступили против работы предприятия «Экостарт», которое, по их словам, загрязняет воздух.

«Администрация Люберец судится с предприятием «Экостарт». Заседание пройдет в Арбитражном суде Московской области, думаем, к весне предприятие закроется», – сказал Малышев.

Он пригласил жителей принять участие в суде и выступить свидетелями, рассказать о тех нарушениях, которые они видят.