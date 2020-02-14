РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. Более 150 водителей в Красногорске проверили на трезвость в ходе рейда в пятницу, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск.

В целях стабилизации уровня аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами пьяными водителями, Госавтоинспекция Красногорска усилила меры контроля в преддверии выходных дней и проводит целевые оперативно-профилактические рейды, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения.

«Одно из таких оперативно-профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель» прошло сегодня, 14 февраля. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляли проверку водителей транспортных средств на состояние опьянения. Было проверено свыше 150 автомобилей. По теме мероприятия нарушений не выявлено», – сообщил замначальника отдела ГИБДД Максим Поляков.

В рамках мероприятия экипажи ДПС в заранее определенных местах производили остановку всех транспортных средств. При этом инспекторы ГИБДД по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя.

При отсутствии признаков опьянения водителям, не нарушившим ПДД, вручалась тематическая листовка, и разрешалось продолжить дальнейшее движение.

«Госавтоинспекция горокруга Красногорск обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения!» – заключил Поляков.