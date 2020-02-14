РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. Два притона для употребления наркотических средств выявили в подмосковных Мытищах в прошлом году, сообщается на сайте администрации городского округа.

«По линии незаконного оборота наркотиков пресечена деятельность 32 преступных групп. Выявлено 477 преступлений, в том числе 438 тяжких и особо тяжких. Направлено в суд 229 уголовных дел. Выявлено два притона для употребления наркотических средств, пресечена деятельность 3 подпольных лабораторий по изготовлению наркотических средств и психотропных веществ», – говорится в сообщении.

Также было возбуждено 16 уголовных дел в сфере производства и реализации алкогольной продукции. Сотрудники управления осуществили более 150 выездов на объекты возможного размещения и захоронения отходов I-V классов опасности, проверили свыше 40 земельных участков, находящихся в собственности юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В материале также отмечается статистика за прошедший год в сфере миграционного законодательства.

«В сфере миграционного законодательства к административной ответственности за нарушение режима пребывания привлечено 2 980 правонарушителей. За пределы РФ выдворено 1 133 иностранцев. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению нелегальной миграции снизилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами. Всего за 2019 год в городском округе Мытищи выявлено и возбуждено 114 уголовных дел в сфере миграционного законодательства», – говорится в сообщении.

В материале также добавляется, что на автодорогах округа совершено 5 819 административных ДТП, их количество уменьшилось на 339.