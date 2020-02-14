РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. Жительница поселка Овражки Люберец пожаловалась на неприятный запах с двух предприятий, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в здании администрации прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросу информационного взаимодействия с гражданами и решению проблемы загрязнения атмосферного воздуха. Жительница поселка Овражки отметила, что соседние два предприятия сжигают мусор и трупы животных, и стоит невыносимый запах.

«Необходимо провести проверку данных предприятий. Нужно составить коллективное письмо от жителей, и мы поедем на место, увидим все своими глазами. Далее примем меры, может, им оборудование надо заменить», – сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.