В среду, 12 февраля, на западе Москвы недалеко от станции метро «Парк Победы» обнаружили грудного младенца. Полиция уже нашла предполагаемую мать ребенка — женщина попала на запись камер видеонаблюдения. Что известно об инциденте на данный момент, читайте в материале РИАМО.

Младенец на снегу

Около 5 часов утра 12 февраля мальчика, завернутого в одеяло, обнаружил сотрудник Московского метрополитена.

Как рассказали РИАМО в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Москве, мальчик на вид двух-трех месяцев был обнаружен на снегу, вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района столицы.

Мужчина, нашедший младенца, сразу обратился в экстренные службы.

«Подъехала скорая с полицией, сказали, что ребенок здоров и жив, его повезли в больницу. Сказали, что ребенку два месяца. Ничего страшного с ним не случилось», — рассказал сотрудник метро РЕН ТВ.

В пресс-службе Московского метрополитена также уточнили, что подземный переход, рядом с которым был обнаружен малыш, не относится к метро.

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Состояние ребенка и уголовное дело

Ребенка сразу отправили в больницу для комплексного обследования. Вскоре департамент труда и социальной защиты населения города Москвы сообщил, что малыш находится в удовлетворительном состоянии, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Сейчас его обследуют врачи и проводят весь необходимый комплекс лечебных и диагностических мероприятий. По предварительным данным, состояние мальчика удовлетворительное. После выписки из больницы ребенок будет направлен в учреждение соцзащиты», — говорится на сайте ведомства.

Московские следователи по факту обнаружения ребенка возле подземного перехода возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

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Подозреваемая на видеозаписи

Камеры наружного наблюдения в переходе зафиксировали женщину, бросившую младенца, сообщила РИА Новости детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

Благодаря этому уже на следующий день, в четверг 13 февраля, полицейские задержали в Подмосковье предполагаемую мать ребенка.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники по району Дорогомилово <…> задержали в Московской области женщину, предположительно, мать ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По информации ГСУ СК РФ по Москве, задержанной оказалась 29-летняя приезжая.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Недавно в Москве произошел другой громкий случай с детьми, которых отец оставил в аэропорту и ушел. В конце января 2020 года в московском аэропорту Шереметьево нашли мальчиков пяти и восьми лет. Против отца ребят возбудили уголовное дело, детей забрала мать.