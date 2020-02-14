РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Предприятие «ЗиО-Подольск» отгрузило последний четвертый комплект оборудования машинного зала для АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») отгрузило комплект оборудования машинного зала АЭС «Руппур». В Республику Бангладеш отправлен последний четвертый комплект сепараторов-пароперегревателей СПП-1200. Оборудование предназначено для оснащения энергоблока №1», – говорится в сообщении.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара после цилиндра высокого давления турбины. СПП-1200 отгружается тремя частями: сепаратор массой 41 тонна, пароперегреватель первой ступени (вес аппарата 86 тонн), а также пароперегреватель второй ступени (весом 105 тонн). При монтаже три части СПП-1200 устанавливаются вертикально в одном корпусе.

Конструкторская документация разработана специалистами отдела оборудования атомных станций №2 департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют авторское сопровождение за изготовлением. Срок службы оборудования – 50 лет. Ранее завод изготовил и поставил аналогичные аппараты для новых энергоблоков Нововоронежской АЭС, Ленинградской АЭС-2 и двух блоков Белорусской атомной станции.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС «Руппур» с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков электрической мощности 1200 Мегаватт каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (ПАО «ЗиО-Подольск») – крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности. 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.