РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. Деятельность 19 организованных преступных групп пресекли сотрудники МВД в Мытищах в прошлом году, сообщается на сайте администрации городского округа.

«За 12 месяцев 2019 года количество сообщений увеличилось и составило 65 797, при этом совершенных на территории обслуживания преступлений – 3 332. Сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское» пресечена деятельность 19 организованных преступных групп, 3 из них были сформированы на этнической основе. Выявлено и раскрыто в ходе следствия 36 эпизодов преступной деятельности организованной группы. Общий возмещенный ущерб от действий преступной группы составил более 6 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что в отчетном периоде текущего года сотрудниками служб и структурных подразделений управления выявлено более 19 тысяч административных правонарушений. В специальном приемнике для содержания лиц подвергнутых административному аресту содержалось 569 лиц.

«В 2019 году полицией совместно с администрацией городского округа Мытищи обеспечен надлежащий общественный порядок в период подготовки и проведения 1 373 мероприятий. Всего культурно-массовые, спортивные и общественно-политические мероприятия посетило более 600 тысяч человек», – добавляется в материале.