РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. Возле жилого комплекса «Кореневский Форт» в подмосковных Люберцах в мае высадят деревья, сообщил директор Виноградовского филиала «Мособллес» Борис Кузнецов.

В пятницу в здании администрации прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросу информационного взаимодействия с гражданами и решению проблемы загрязнения атмосферного воздуха. Жители отметили, что в районе ЖК «Кореневский Форт» сжигают порубочные остатки и стоит неприятный запах гари. Также они попросили, чтобы провели компенсационную высадку деревьев.

«Необходимые меры к высадке предприняты, идет подготовка почвы в лесном массиве вблизи ЖК «Кореневский Форт». В мае на акции «Лес Победы» вместе с жителями высадим деревья», – сказал Кузнецов.

Он добавил, что сжигание порубочных остатков прекратилось.