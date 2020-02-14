РИАМО - 14 фев. На круглом столе в Госдуме РФ обсудили вопросы проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и привлечения к ее организации волонтеров, говорится в сообщении оргкомитета переписи.

«Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020), которая пройдет на основной части страны в октябре, а в труднодоступных районах начнется уже с 1 апреля, будет проводиться в принципиально новых технологических условиях. Об этом рассказал первый заместитель председателя нижней палаты парламента Иван Мельников на прошедшем в Госдуме круглом столе», - говорится в сообщении.

Мельников отметил, что внедряемые цифровые технологии должны быть понятны населению. Также перепись поможет получить уникальные сведения о числе и структуре домохозяйств, национальном составе населения России и используемых языках. От ее итогов напрямую зависит социально-демографическая политика государства на годы вперед.

«Всего во время главного статистического исследования десятилетия будут работать 360 тысяч переписчиков, а также будет привлечено 20 тысяч волонтеров, которые займутся информационно-разъяснительной работой», - добавил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Он уточнил, что на портале «Госуслуги» и в МФЦ жители страны смогут сами заполнить электронные переписные листы.

Кроме того, по словам представителя Росстата, в российской переписи добавлен блок вопросов, касающихся занятости и трудовой миграции.

По его словам, ООН учитывает данные по численности и структуре населения страны, которые получены только в ходе переписей. В России ее проводят не реже одного раза в десять лет.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября с применением цифровых технологий. При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.