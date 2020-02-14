РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. Порядка 2,7 миллиардов рублей получил подмосковный Красногорск на софинансирование муниципальных программ в рамках реализации нацпроектов в прошлом году, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«В Красногорске реализуются практически все нацпроекты: через участие в областных государственных программах при поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева и правительства области в 2019 году на софинансирование муниципальных программ округ получил 2,7 миллиардов рублей – вдвое больше, чем в 2018 году», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что прямые государственные инвестиции в инфраструктуру составили порядка 10,5 миллиардов рублей. В 2018 году этот показатель был на уровне 6,5 миллиардов рублей.

«Это крупные и важные объекты – строительство развязки Волоколамского и Ильинского шоссе, начало реконструкции Путилковского шоссе, строительство и модернизация станций МЦД-2, проектирование детской областной больницы, строительство которой начнется в первом полугодии, ремонт поликлиник и закупка современного медицинского оборудования и другие», – заключается в материале.