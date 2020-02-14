РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. Более 1 800 браков заключили в управлении ЗАГС Мытищ в прошлом году, следует презентации, составленной Мытищинским управлением ЗАГС.

В документе «Отчет Мытищинского управления ЗАГС за 2019 год» указано, что в Мытищинском управлении ЗАГС за 2019 год составлено 8 944 записей актов гражданского состояния: о рождении – 2 344, из них мальчиков – 1 193, девочек – 1 151; о заключении брака – 1 887, из них 1 172 – жители горокруга, 715 – оба супруга иногородние; о расторжении брака – 1 252, из них по решению суда – 880, по взаимному согласию супругов – 368, по приговору суда – 4. Количество разводов составляет 67% от количества зарегистрированных браков.

Как следует из данных материала, на территории городского округа зафиксировано 17 актов об усыновлении, 304 о перемене имени, 387 актов об установлении отцовства, актов о смерти – 2 753, из них мужчин – 1 318, до 60 лет – 451; женщин – 1 435, до 55 лет – 142, детей до 1 года – 7 человек.

В документе также указаны редкие мужские имена, зарегистрированные на территории округа: Адам, Демьян, Елисей- Шьямасундара, Илиа, Гордей, Спартак, Стефан, Серафим, Север, Лео, Макарий, Марко, Потап, Радослав, Фаддей, а также редкие женские имена: Арника, Афина, Арианна, Аделина, Белла, Венесса, Даниэла, Жасмина, Лиана, Моника, Мадонна, Марта, Нелли, Николь, Шанель, Эльвина, Эмили, Юнона.

Как следует из данных презентации, на территории Мытищ в 2019 году зарегистрировано рождение 18 двоен, 8 родов на дому и 8 мертворожденных малышей.