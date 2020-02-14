РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Член общественной палаты Подольска Геннадий Монетов предложил изменить порядок формирования общественной палаты муниципалитета (МОП), чтобы все кандидатуры утверждали на уровне округа, его поддержали и другие общественники на очередном заседании общественной палаты округа, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В настоящее время МОП формируют третями: часть утверждает губернатор, часть совет депутатов муниципалитета и часть общественная палата Московской области. Выдвижение новых кандидатов должно пройти с 16 марта по 15 апреля, с 1 по 30 июня – отбор и утверждение. До 28 февраля главы администраций должны подписать постановления о формировании нового состава МОП. В Подольске будут избирать 45 общественников.

«Почему бы нам в постановлении главы не указать, что новый состав палаты формируется по новому принципу: треть - глава, треть - совет депутатов и треть - общественная палата предыдущего созыва», – сказал Монетов.

Его поддержал председатель общественной палаты округа Андрей Панарин и другие общественники.

«Считаю, что люди на местах, жители Подольска, совет депутатов, глава, нынешний состав общественной палаты понимают, кого нужно рекомендовать в новый состав общественной палаты. В имеющихся методических рекомендациях нет учета мнения нынешнего состава общественной палаты и председателя в том числе. А мы могли бы сказать, каких людей мы рекомендуем», – добавил Панарин.

Ситуацию прокомментировал член комиссии по этике и регламенту общественной палаты Московской области Алексей Стрелков. Он отметил, что действующий порядок формирования муниципальных палат един на территории всего Подмосковья и закреплен в решениях местных советов депутатов.

«В этом году произошли изменения в порядке отбора кандидатов. Помимо рейтингового голосования, кандидатам предстоит пройти собеседование с членами рабочей группы по формированию муниципальных общественных палат из общественной палаты Московской области. По итогам всех процедур сформируется общий рейтинг, по единой утвержденной формуле, в котором кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов, будут предложены на утверждение губернатору, местному совету депутатов и палате региона», – сказал Стрелков.

По его словам, такой процесс на самом деле максимально прозрачный, он обеспечивает широкое участие представителей общественности и сводит к минимуму административное влияние на процесс отбора кандидатов для формирования независимого института гражданского контроля – общественной палаты.