РИАМО - 14 фев. В текущем году в Московский метрополитен поступит более 600 современных вагонов «Москва», при этом будут поставляться и вагоны новой модификации «2020», тестирование которых начнется в марте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

За последние 10 лет для Москвы закупили почти 3 тысячи новых вагонов метро, более 10 тысяч автобусов, 300 электробусов, 495 трамваев и более 3136 вагонов пригородного железнодорожного транспорта. В текущем году обновление подвижного состава продолжится. Главной транспортной премьерой года станет новая модификация вагона метро «Москва».

«Тестирование нового поезда планируется начать в марте 2020 года. Основные изменения подсказали сами пассажиры и опыт эксплуатации на линиях метро», - написал Собянин в личном блоге.

Новые вагоны получили обновленный дизайн: модифицированные элементы подсветки, поручни, LCD-мониторы для информирования граждан и так далее. При этом в отделку вагонов добавят цвета линий метро, по которым они будут ходить.

Еще одним важным нововведением станут расширенные дверные проемы. Их увеличат на 20 сантиметров в сравнении с нынешним поездом «Москва» и на 35 сантиметров по сравнению с другими типами поездов. Входить в вагоны будет еще удобнее в час пик.

Кроме того, в новых вагонах увеличат в четыре раза число USB-разъемов для зарядки мобильных устройств — до 257 штук.

К концу года доля нового подвижного состава на линиях метро вырастет с 57% до 64%.

Помимо этого, в Москве в текущем году планируют увеличить вдвое парк электробусов, а также поставить в трамвайный парк еще 100 вагонов «Витязь».

В 2020 году планируют закупить еще 23 новых специальных городских поезда «Иволга» для МЦД и 41 поезд разных модификаций для эксплуатации на дальних пригородных маршрутах. Общее обновление парка пригородных поездов в центральном транспортном узле вырастет с 60 до 65%.

Будут обновлены и автобусы столицы. Так, «Мосгортранс» планирует получить еще 1541 автобус экологического класса «Евро-5» с низким уровнем пола.