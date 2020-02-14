РИАМО - 14 фев. Шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону заняла российская сборная, спортсмены остались без медалей уже в 27 гонке подряд, сообщает Газета.ru.

В состав сборной вошли Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

«В последний раз россияне поднимались на пьедестал 14 декабря — на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Тогда серебро в гонке преследования выиграл Логинов, а женщины в тот же день заняли второе место в эстафете», - говорится в сообщении.

Смешанную эстафету по биатлону выиграла сборная Норвегии. Также на пьедестал взошли спортсмены из Италии и Чехии.