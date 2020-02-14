РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. В прошлом году в подмосковных Люберцах взяли почти 40 проб воздуха на выявление превышения загрязняющих веществ, сообщила представитель «Мособлэкомониторинга» Мария Авдосьева.

В пятницу в здании администрации прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросу информационного взаимодействия с гражданами и решению проблемы загрязнения атмосферного воздуха.

«В 2019 году в городском округе Люберцы было отобрано 38 проб воздуха с помощью передвижной лаборатории, которая оснащена датчиками загрязнения воздуха. Проверка проводилась по шести показателям», – сказала Авдосьева.

Она добавила, что 15 октября 2019 года установлено в 1,5 раза превышение показателей сероводорода по адресу: улица Пионерская, дом №1. По словам Авдосьевой, на мусорных полигонах должны быть датчики контроля загрязнения воздуха.

«Мособлэкомониторинг» создает информационную систему экомониторинга. С датчиков информация будет передаваться в министерство экологии и природопользования Московской области. В систему будут включены сведения не только с передвижных лабораторий, но и со стационарных датчиков, в том числе 15 малогабаритных датчиков будут установлены в Люберцах, места выбраны на основе анализа обращений граждан», – отметила Авдосьева.

Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов подчеркнул, что нужно также провести рейды и в ночное время.