РИАМО - 14 фев. Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина назвала правильным предложение установить в столице мемориальную доску в память о муже, сообщает kp.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Лужкова. Он рекомендовал присвоить имя экс-мэра университету управления правительства Москвы, а также установить мемориальному доску на доме, где жил Лужков.

«Да, конечно. Это правильно», - прокомментировала Батурина предложение об установлении памятной таблички на доме в центре Москвы, где жили супруги.

Она добавила, что знала о подготовке президентского указа. При этом Батурина призналась, что не думала о своем участии в церемонии присвоения имени Лужкова столичному вузу.

Лужков скончался в мюнхенской больнице 10 декабря 2019 года после операции на сердце. Ему было 83 года.

Юрий Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Он был вторым мэром города, руководил мегаполисом 18 лет.

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