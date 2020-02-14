РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. В подмосковном Домодедове возложили цветы к памятнику землякам, погибшим в локальных войнах, мероприятие прошло в преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Митинг открыл глава городского округа Домодедово Александр Двойных. На мероприятии присутствовали депутаты Мособлдумы Вячеслав Крымов и Олег Жолобов, благочинный домодедовского церковного округа, священник Андрей Дьячков.

«Много раз нашим соотечественникам приходилось бороться за суверенитет не только своего родного государства, за его свободу, но и за сохранение суверенитетов братских для нас государств. В этот день мы вспоминаем людей, которые не вернулись с войны, людей, которые для нас остаются настоящим примером служения своему Отечеству. В этот день мы благодарим семьи, которые вырастили и воспитали настоящих героев, и до сих пор хранят память о тех годах, до сих пор занимаются воспитанием подрастающего поколения и являются настоящими патриотами нашей страны», – сказал Двойных.

Благодарность воинам, выполнившим свой долг за пределами Родины, выразил и Жолобов.

«Сегодня главное то, что мы вспоминаем ребят, которые выполнили свой долг. В прошлом веке они уходили на афганскую войну, еще не понимая и не осознавая, зачем и куда. Но им дали приказ, они воевали не за себя, они воевали за нас, за Родину. Огромное им спасибо за то, что они выполнили свой долг, а мы обязаны их помнить», – сказал Жолобов.

Участник войны в Афганистане Юрий Клымкин пояснил, сколько ребят потеряла страна в этой войне.

«Через Афганистан прошло более 400 тысяч солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров. Из них 311 человек – это наши земляки. К сожалению, ни одна война без потерь не проходит. Мы потеряли в этой войне более 15 тысяч наших ребят. Мы сегодня преклоняемся перед родными и близкими этих ребят и просим извинения за то, что не смогли уберечь их», – сказал Клымкин.

В завершение митинга участники возложили цветы к памятнику домодедовцев, погибших в военных конфликтах.

День памяти о россиянах, исполнивших свой долг за пределами Отечества, отмечают в России 15 февраля. В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.