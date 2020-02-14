РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 фев. В подмосковном Королеве почтили память воинов, погибших в Афганистане, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В пятницу ветераны, участники боевых действий, члены их семей, депутаты городского совета депутатов, сотрудники градообразующих предприятий, школьники возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам и к Вечному огню, также они почтили память павших минутой молчания.

«В Афганистане наши воины выполняли много разных задач. Помимо того, что вы встали на пути терроризма, вы не дали ему распространиться, остановили наркотрафик, восстанавливали дороги и школы. Вечная память павшим героям, здоровья всем выжившим. Вы являетесь примером для молодого поколения», – сказал первый заместитель председателя совета депутатов Дмитрий Денисов.

В здании детской школы ветеранам вручили благодарности главы Королева, знаки «40 лет ввода Советских войск». День памяти завершился концертом, подготовленным учениками школы искусств.

Пятнадцатого февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. Афганская кампания для советского народа длилась 10 лет. Для наших военных она началась 25 декабря 1979 года. Более 15 тысяч советских солдат погибли в Афганистане. Наибольшие потери понесла именно советская армия. Погибшими также числятся 576 человек, которые служили в комитете госбезопасности, и 28 сотрудников МВД.