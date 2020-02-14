РИАМО - 14 фев. За прошедшие сутки на территории Московской области очистили и обработали реагентами от гололедицы более 23,5 тысяч километров дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В Подмосковье прошел снег. На дороги регионального и местного значения для оперативной ликвидации последствий снегопада были выведены свыше 1,6 тысячи единиц техники.

«В Подмосковье за минувшие сутки работы в рамках зимнего содержания дорожной сети были проведены на 23,5 тысячах километров дорог, из них порядка 16 тысяч километров пришлось на региональную сеть», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, больше всего дорог от снега очистили в городских округах Воскресенск, Егорьевск, Коломенский, Шатура, Орехово-Зуевский (более 4 тысяч километров). Кроме того, большой объем работ сделали в городских округах Зарайск, Луховицы, Озеры, Серебряные Пруды, Домодедово, Серпухов, Чехов, Подольск, Ступино, Протвино и Ленинский.

На муниципальной дорожной сети в Коломенском округе очистили и обработали реагентами около 630 километров полотна, в Солнечногорске – 580 километров, в Раменском округе – 530 километров, в Истре – 486 километров, в Орехово-Зуевском округе – 340 километров и в Щелкове – 330 километров.

В пятницу в Подмосковье ожидается до минус 2 градусов. Слабый ветер будет дуть с юга. Местами прогнозируется снег с дождем, на дорогах региона вечером возможна гололедица.

Также на дорогах Московской области вечером в пятницу ожидаются затруднения в движении транспорта. Водителям посоветовали соблюдать правила дорожного движения, заранее построить маршрут и не превышать скорость.