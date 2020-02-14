РИАМО - 14 фев. Силовики задержали жителя Подмосковья 1986 года рождения, который участвовал в сборе и отправке денег для террористов ИГИЛ (организация запрещена в РФ), сообщается на сайте ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Росфинмониторингом и ГУПЭ МВД России пресечена противоправная деятельность одного из членов законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Выяснилось, что всего на нужды террористов было направлено свыше 25 миллионов рублей.

При обыске по месту проживания задержанного были изъяты средства коммуникации, платежные инструменты и другие важные для следствия предметы и документы. Расследование уголовного дела продолжается.

В декабре прошлого года в Москве задержали пятерых членов группировки ИГИЛ, деятельность которой запрещена в России. В ячейку входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии. Они планировали совершить диверсионно-террористические акты. При обыске у подозреваемых обнаружили инструкции от террористов и схрон оружия.

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