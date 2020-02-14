РИАМО - 14 фев. Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» совместно с членами и сторонниками партии «Единая Россия» в Реутове дали старт двухмесячной акции по предупреждению детского травматизма на дорогах, сообщил Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.

«В рамках партпроекта «Безопасные дороги» дан старт акции по повышению уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров и повышения ответственности их родителей. Социальная кампания «Маленький пассажир – большая ответственность!» будет проходить до 12 апреля 2020 года. Активисты партпроекта «Безопасные дороги» также проведут встречи в детских садах, школах, на объектах социально-досуговой сферы», –сказал Каторов.

Он также отметил, что на сегодняшний день уже ведутся профилактические рейды по проверке соблюдения правил дорожного движения водителями, перевозящими детей в автомобилях, а также профилактические беседы с детьми и взрослыми участниками дорожного движения на предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности.

По сведениям агентства, ключевые задачи партийного проекта «Безопасные дороги»: мониторинг дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них в регионах, выявление основных причин ДТП, анализ механизмов их сокращения, разработка предложений по изменению федерального законодательства и нормативных правовых актов.