Самый романтичный праздник в году – День всех влюбленных – отмечают далеко не все: как показали опросы, все больше россиян выбирают статус одиночки. Они не спешат запастись валентинками и розами для своей второй половины на 14 февраля. Корреспондент РИАМО пообщалась с людьми, у которых никогда не было серьезных отношений и узнала, почему им никто не нужен.

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Ангелина, 26 лет, официантка:

«Отношения – это ответственность, причем абсолютно бесполезная. Ты должен менять свои планы, выбирая, где пообедать или чем заняться на выходных, и, конечно, быть верным. Скука. Как показал мой жизненный опыт, регулярный секс можно найти и без отношений, а поужинать – в компании себя самой с бокалом вина и едой, заказанной из ресторана.

Свидания – для идиотов, которым нужна романтическая чушь, чтобы чувствовать себя полноценными. Меня тошнит, когда я вижу на улице пары, поедающие мороженное из одного рожка или облизывающие лица друг друга в метро.

Влюбленность кружит голову, но рано или поздно проходит, а на смену приходит рутина. Мне постоянно нужны яркие ощущения. Брака и детей тоже не планирую – варка борща и стирка рубашек не для меня. Лучше потратить время на саморазвитие.

В интимные отношения стараюсь не вступать с одним и тем же человеком. Где второй раз – там и третий, и пятый, а вдруг затянет?

Мне часто говорят, что это безответственно, и мой подход к жизни с возрастом изменится, но пока я лишь убеждаюсь в том, что мне так комфортно».

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Виталий, 29 лет, экономист:

сайт мэра Москвы

«Главное место в моей жизни занимает работа. Свободное время есть только ночью, и его я предпочту потратить на сон, а редкие отпуска – на путешествия.

О том, что до сих пор у меня не было ни одних серьезных отношений – не жалею. Мелкие интрижки дали понять, что девушки изрядно могут подпортить нервы. Как-то одна из них сказала, что у нас в любом случае ничего бы не вышло.

Я чувствовал сожаление минуты две, а потом накатило невероятное облегчение!

С любовью, как со спортом – если мышцу долго не задействовать, она теряет тонус, поэтому сейчас я никого не ищу. Не представляю, как люди заводят романтические знакомства, по какому сценарию.

Искать пару среди коллег никогда не собирался: вместо витания в облаках и буйства гормонов лучше заняться отчетами за месяц. Да и куда деваться в случае разрыва? Не увольняться же».

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Анна, 30 лет, программист:

«Поиск пары не вызывает у меня интереса, ведь есть люди, которые всегда готовы поддержать. Зачем тратить время на лишнего участника своей жизни?

Если хочется секса – пара близких друзей всегда готовы помочь, случайные связи меня не интересуют.

При этом, когда парень зовет на свидание, – я с удовольствием. Можно пофлиртовать, поесть роллов в суши-баре или сходить в кино за его счет, я же плачу ему приятной компанией. Как только молодой человек пытается перевести отношения на другой уровень – я сразу это пресекаю.

Была ситуация, когда популярный парень ко мне приставал, и я ему отказала. Чтобы отомстить, он прилюдно назвал меня девушкой легкого поведения.

Раздражает, что близкие донимают меня вопросами, почему я до сих пор одна. В ответ просто отмахиваюсь, что мне не до этого. Если кого-то создание пары делает счастливым – я только за».

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Владимир, 31 год, менеджер:

«Сколько себя помню, девушки меня никогда не интересовали.

Когда мне было лет 20, мама забеспокоилась и спросила, может, мне нравятся парни? Но и тут никакого интереса.

Зачем ввязываться в отношения, если у тебя нет даже желания их заводить? Ни поцелуев, ни секса у меня не было.

Есть и явные плюсы жизни без отношений, главный из них – экономия. Не надо тратиться на подарки, водить ужинать в рестораны и везде платить, как принято делать в современном обществе, если ты мужчина.

Так что 14 февраля – мой день независимости. Вместо романтики у меня – пицца и Youtube, вместо прогулок за ручку – видеоигры, а когда хочется поговорить по душам –звоню лучшему другу».

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Олег, 30 лет, дизайнер:

«Так уж вышло, что рядом не оказалось девушки, которая нравилась бы мне, и которой при этом нравился бы я. Со временем я к этому привык и никого себе не ищу. Я вполне самодостаточен и чувствую себя отлично.

Мне доводилось безответно влюбляться: в голову постоянно бьют гормоны, и тебе кажется, что ничего важнее в твоей жизни не было и не будет. Это чувство мешает, но его можно перебороть при помощи логики и усилия воли.

Мне тяжело представить, какими должны быть отношения, наверное, они предполагают доверие и уважение.

Это примерно то же, что пытаться описать свой любимый фильм до того, как ты его посмотрел.

Есть множество прекрасных фильмов, из которых я больше могу узнать о сильных чувствах. Например, «Реальная любовь» или «Касабланка», где хорошо показано, как характер человека меняется, когда его любят или предают.

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Антон, 24 года, музыкант:

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«Скажу без преувеличения, что я очень счастливый человек и всегда мыслю позитивно. Мне и без романтики всегда есть чем заняться: оторваться на концерте или зависать в баре большой компанией. Отношения ради отношений меня не интересуют.

Влюблялся я всего один раз, и эта девушка была занята. Так что одиночество меня устраивает.

Минусы отношений – ссоры и ревность, которые стирают твое хорошее настроение.

Иногда девушки ставят парням ультиматум – сократить общение с якобы соперницами. А я бы ни за что не бросил своих подруг.

В компаниях, где все разбиты на парочки, не чувствую дискомфорта. Я – главный заводила и душа компании, так что мне не до печали. Пару раз ко мне подходили знакомиться, но я веду себя с этими девушками как с потенциальными приятельницами».