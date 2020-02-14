РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 фев. РКК «Энергия» из Королева планирует первый пуск пилотируемого корабля к Луне в 2028 году, сообщил в интервью на сайте корпорации генеральный директор Николай Севастьянов.

Разработка нового пилотируемого транспортного корабля, предназначенного для полетов в дальний космос, в том числе на окололунную орбиту, после постоянных сдвигов сроков и организационно-технических проблем, практически остановилась.

«Работа по пилотируемому транспортному кораблю активизировалась в 2019 году. Сегодня идет разработка конструкторской документации, началась подготовка производства. Первое летное изделие планируется запустить в 2023 году на ракете «Ангара-А5» с космодрома Восточный для отработки критичных технологий: это старт, орбитальные операции и безопасная посадка новой тяжелой капсулы на Землю», – сказал Севастьянов.

Второе летное изделие, где будет отработана система жизнеобеспечения, планируется запустить в беспилотном варианте в 2024 году к МКС. Запуск с экипажем на борту и стыковку с МКС планируется провести в 2025 году на втором летном изделии.

«В 2019 году РКК «Энергия» совместно с предприятиями кооперации – РКЦ «Прогресс», ЦЭНКИ, РКС, «Энергомаш» и другими – разработан полномасштабный эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, включая ракету космического назначения сверхтяжелого класса и наземную космическую инфраструктуру на космодроме Восточный для подготовки и осуществления пусков ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Эскизный проект одобрен госкорпорацией «Роскосмос», – добавил генеральный директор.

Первый пуск пилотируемого корабля «Орел» ракетой-носителем сверхтяжелого класса на окололунную орбиту должен быть осуществлен в 2028 году.